Weil am Rhein: Die Aufgaben als Team angehen

Gute Lehrerversorgung

Die Lehrerversorgung an der HTS sei wirklich gut, freute sich Höhner. „Da schauen wir auch drauf. Wir wollen die bestmöglichen Bedingungen schaffen, damit Ruhe einkehren kann nach der turbulenten Zeit.“ Bei den rund 30 Lehrern, die das Kollegium nun umfasst, handele es sich mit einer Ausnahme um Stammpersonal, ergänzte Kapfer. „Sie sind hier und bleiben hier.“ Das bedeute nicht so viele Lehrerwechsel, präzisierte Höhner. „Jede Klasse hat ihren eigenen Klassenlehrer.“ Im vergangenen Jahr waren es rund 33 Lehrer, davon etwa 13 von anderen Schulen abgeordnet. „Und so eine Abordnung endet nach einem Jahr“, erklärte Hölscher. Das Kollegium sei an der Belastungsgrenze gewesen, stellte Kapfer klar. „Aber sie haben super gut durchgehalten.“

Thema Schulentwicklung

Künftig soll auch die Schulentwicklung wieder verstärkt angegangen werden, blickte die vertretende Schulleiterin voraus. Sie nannte fürs Erste etwa die Überarbeitung des Leitbilds oder eine verlässliche Schul- und Hausordnung.

Details

Verschiedene Stationen

Claudia Falb, die neue Konrektorin der Haltinger Hans-Thoma-Schule, ist laut eigenen Angaben seit 2011 als Lehrerin tätig und hat selbst drei Kinder. Viele Jahre war sie an der Grundschule Egringen beschäftigt, kurz an der Grundschule Tumringen und vergangenes Jahr an der Rheinschule in Friedlingen. „Das war ein spannendes, intensives Jahr“, sagt sie rückblickend. Seit acht Jahren ist sie außerdem Beratungslehrerin. „Das empfinde ich als sehr wertvoll und gewinnbringend. Ich durfte viele Erfahrungen sammeln“, sagt die 44-Jährige. Dabei war sie für unterschiedliche und teils immer wieder neue Schulen zuständig. Noch ein Jahr lang wird Falb als Beratungslehrerin für die Rheinschule zuständig sein. Auch an der Hans-Thoma-Schule hatte sie schon mal einen Beratungsfall. Ansonsten ist die Schule aber ein neuer Wirkungsort für sie. Stefanie Kapfer hatte sie für die Konrektorenstelle angefragt.