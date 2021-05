Weil am Rhein Die Bälle ruhen bis auf Weiteres

Die Abo-Inhaber wurden vor die Wahl gestellt: Einerseits konnten sie sich 90 Prozent ihres Abopreise für die Wintersaison 2020/2021, die vom September bis zum April dauerte, zurückzahlen lassen, da die Tennishalle in dieser Zeit lediglich einen Monat öffnen durfte. Die andere Möglichkeit bestand darin, dass das Abo auf die Wintersaison 2021/2022 ausgedehnt wurde. „25 Prozent unserer Abonnenten haben sich für die Rückzahlung entschieden, wobei wir von einem Betrag von einigen zehntausend Euro sprechen“, nennt Cenci die Größenordnung der Rückzahlungen. Drei Viertel der Stammgäste aber wollten ihr Abonnement verlängern, womit die kommende Saison für diese bereits bezahlt ist.

Hoffen auf September

Der Inhaber hofft jetzt darauf, dass zu Saisonbeginn am 13. September dann auch geöffnet werden kann. „So macht es keinen Spaß“, sagt er mit Blick auf den ruhenden Betrieb. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 Infizierten pro 100 000 Einwohnern, wie sie derzeit im Landkreis Lörrach gilt, dürfte er zwar grundsätzlich für eine geringe Anzahl von Spielern öffnen, aber davon will er absehen: „Entweder machen wir vollständig wieder auf oder gar nicht.“ Hinzu komme der Umstand, dass in den Sommermonaten kaum jemand in der Halle Tennis spielen wolle und der Cenci Center Court aus diesem Grund ohnehin nur sieben Monate im Jahr geöffnet hat.

Kritik an der Stadt

Unverständnis zeigt der Basler Unternehmer angesichts der derzeitigen Situation für das Gebaren der Stadt Weil am Rhein, an die er 8000 Euro Grundsteuer im Jahr zahlt. „Als es von der Stadt hieß, dass wir zumachen müssen, habe ich wegen der Grundsteuer nachgefragt. Da hieß es, dass sich da nur etwas machen lasse, wenn wir im Kalenderjahr sechs Monate zu haben.“ Im Jahr 2020 aber war der Cenci Center Court fünf Monate zu. Hier würde sich der Inhaber mehr Fingerspitzengefühl erhoffen. „Es wird uns Kleinunternehmern in der Pandemie nicht gerade leicht gemacht“, sagt er.

Vergleich mit der Schweiz

Kritik an der Corona-Politik des Landes aber will der Unternehmer nicht üben. „Ich möchte kein Politiker sein und Entscheidungen treffen müssen“, betont er. Mit Blick auf die Schweiz, wo viele Freizeiteinrichtungen – Kinos, Restaurants oder eben auch Tennishallen – bereits unter entsprechenden Auflagen wieder geöffnet haben, sagt er: „Ich habe das Gefühl, die Schweiz ist da stärker ins Risiko gegangen.“ Allerdings wolle er dies nicht bewerten, denn die Schweiz zähle acht Millionen Einwohner, Deutschland gut das Zehnfache davon. „Niemand weiß, welcher Weg in der Pandemie der Richtige ist.“

Bereit für den Neustart

Bereit für den Neustart im September wäre man jedenfalls. „Wir haben Schilder für die Wege-Regelung angebracht, Desinfektionsmittelspender aufgestellt und die Duschen für die Benutzung gesperrt“, schildert er die ergriffenen Maßnahmen in der Tennishalle. Jetzt bleibe nur zu hoffen, dass die dann geltende Corona-Verordnung eine Öffnung im Herbst auch zulässt.