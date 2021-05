Weil am Rhein Die Bank im Bonitas-Gebäude

Das erste interimsmäßige Kunden-Service-Center am Berliner Platz, Hauptstraße 184, öffnete schon wenige Tage nach dem Brand Ende vergangenen Jahres. Dieser Standort wird nach Beschluss des Vorstands bis zum Rückzug in die Sparkassen-Hauptstelle mit folgendem Service-Angebot fortgeführt: Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen in Euro am Automaten, Kontoauszugsdrucker sowie SB-Terminal.

Seit Februar bilden Immobilien-Center, Privatkundenberatung, Private-Banking und Firmenkundenberatung das Beratungs-Center im Bonitas-Gebäude, Hauptstraße 295. An diesem Standort werden die persönlichen und medialen Beratungsleistungen durch ein zweites Kunden-Service-Center komplettiert. Dieses öffnet am Montag, 3. Mai, mit einem erweiterten Service-Angebot, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.