Weil am Rhein Die Bekämpfung geht weiter

Damit ist wiederum das Rechts- und Ordnungsamt gefragt, deren Leiterin Ellen Nonnenmacher im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss auf die Pflichtaufgabe der Stadt verwies, Maßnahmen zu ergreifen. Nicht nur um Corona, sondern auch um die Tigermücke muss sich die Ortspolizeibehörde also kümmern. „Wir müssen das gesamte Stadtgebiet im Auge behalten, aufsuchende Arbeit leisten und auch in private Gärten gehen.“

Das Bekämpfungs-Team unter Leitung von Biologe Striegel, der die Kampagne gegen die asiatische Tigermücke im Auftrag der Stadt vornimmt, kontrolliert schon seit vergangenem Jahr die Fallen regelmäßig und hält nach potenziellen Brutstätten Ausschau. In Friedlingen wurden neben Info-Flyern auch BTI-Tabletten verteilt. Das biologische Mittel soll in die nassen Brutstätten gegeben werden. Denn: Eimer, Gießkannen, Blumenuntersetzer, aber auch Regentonnen, Gullys und Dachrinnen dienen als Klein- bis Kleinstbrutgefäße. Tigermückenfunde gab es im Jahr 2019 vor allem in Friedlingen, aber auch besonders in Gärten an der Reblistraße.

An verschiedenen Orten

Das Ergebnis für dieses Jahr lautet: „Die Populationen in Friedlingen und an der Lustgartenstraße sind nicht eliminiert sondern stabil“, erklärte Biologe Striegel, also auf dem Niveau von Anfang des Jahres. An der Leopoldstraße, der Reblistraße und der Hinterdorfstraße sind die Populationen laut dem Experten zudem etabliert. Positives gibt es von einem anderen Bereich zu vermelden: An der Leimgrubenstraße, in Weil-Ost sowie am Krebsbach gilt das Vorkommen als erloschen beziehungsweise es gibt hier keine Nachweise. Einzelfunde stehen hingegen für Otterbach, Wittlinger Straße und Hebelstraße zu Buche.

Ergriffene Maßnahmen

In diesem Jahr lief die Bekämpfung auf Hochtouren. Brutstättenvermeidung, Fallen-Monitoring, Anflugkontrollen, Öffentlichkeitsmeldungen und Bürgermeldungen bilden die Schlagworte. Das Ziel ist klar: Die Populationen eliminieren – und das mit Unterstützung der Bevölkerung. Weitere Populationen galt es, festzustellen und den Bekämpfungserfolg zu überprüfen.

So waren 19 Areale im Monitoringprogramm, zwölf im „Bekämpfungsmodus“, wovon acht regelmäßig bekämpft wurden. Unterschieden wird hier auch nach der Fallenart. 84 größere Fallen, so genannte Gat-Fallen, zur Überwachung der Bekämpfungsmaßnahmen, kamen zum Einsatz. Hinzu kamen 38 kleinere „OviTraps“, mit denen die Ausbreitungsgrenzen und die Populationsnachweise im Blick waren.

Für das nächste Jahr soll die Sensibilisierung der Bürger weiterlaufen – auf allen Kanälen und in verschiedenen Sprachen.

Weitere Einschätzungen

Mit Duftstoffen zu arbeiten, wird angesichts der hohen Kosten erst bei einem „großen Druck“ vorgenommen, erklärte Striegel auf Nachfrage von Susi Engler (UFW). Die Hoffnung von Wolfgang Roth-Greiner (FDP), dass ein kalter Winter hilft, treffe nur bedingt zu. „Die Sommertemperaturen sind relevanter.“ Dass auch relativ viel länderübergreifend bei der Bekämpfung agiert wird, sei der Fall, was Matthias Dirrigl (SPD) wichtig war. Doch es laufe angesichts der Konzentration auf Paris „relativ zäh“.

Dass Friedlingen einen Schwerpunkt bildet, sei nur mit Vermutungen zu begründen. Womöglich liegt es laut dem Biologen an dem Verkehrsaufkommen. Denn der Lebensraum der Mücke ist mit 50 bis 80 Metern um die Brutstätte beschränkt. Der Transport erfolge vor allem über Fahrgasträume.