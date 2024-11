Weil am Rhein: Die Bildungspolitik ist im steten Wandel

„Wir haben zusammen mit dem Gemeinderat in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze Menge für unsere Bildungseinrichtungen getan, regelmäßig viel Geld in die Hand genommen, um unseren Kindern und Jugendlichen gute Aus- und Weiterbildungschancen zu ermöglichen. Wir bleiben auch weiterhin am Ball“, sagt Stöcker und verweist auf die Erweiterungspläne an der Gemeinschaftsschule und weiteren Maßnahmen, die in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren anstehen.