Weil am Rhein Die Brücke der vielen Sprachen

Von Berlin an den Rhein Foto: Beatrice Ehrlich

„Eher selten“, sei er auf der Dreiländerbrücke zu finden, sagt Denis Radu, der mit seiner Familie von Huningue aus über die Brücke spaziert, um drüben in Weil ein Eis zu essen. Mit dabei sind seine Frau Daniela, die Kinder Josef und Emina sowie sein Bruder, Glorian Radu. Auch sie kommen ursprünglich aus Berlin. Jetzt wohnen sie in St. Louis, die Kinder gehen in die französische Schule.

Drei Sprachen im Alltag

Nicht ohne Grund: „Je mehr Sprachen jemand spricht, desto besser“, ist Denis Radu überzeugt. Deutsch können die Kinder vom Fernsehen und zuhause werde Serbisch gesprochen – die Muttersprache der Radus.

Dreisprachig unterwegs: Familie Radu Foto: Beatrice Ehrlich

In Richtung Huningue geht indessen ein weiteres Paar. Sie genieße die Nähe zu Frankreich sehr, sagt sie. Ab und zu kaufe sie beim Bäcker gleich am großen Platz in Huningue eine „Banette“, die dünne Variante des Baguettes. Ihre Namen wollen die beiden Spaziergänger nicht in der Zeitung lesen, nur so viel: Nach vierzig Jahren in Paderborn ist er, Architekt aus Luzern, wieder in die Nähe seiner Heimat gezogen. In Luzern zu wohnen, kann er sich nicht leisten. „Aber es ist ja ganz nah“, freut er sich.

Blick auf den Rhein

Er wohnt auf der Weiler Seite direkt an der Dreiländerbrücke und kann von seinem Balkon aus die Lastkähne und Passagierschiffe beobachten. Weil er gesundheitlich eingeschränkt ist, führt ihn sein täglicher Gang nur über die Dreiländerbrücke und dann noch ein wenig den Rhein hinauf, bis zu den Kanuten.

Jeden Tag auf der Dreiländerbrücke: Spaziergänger Foto: Beatrice Ehrlich

Mit besonderem Interesse haben die Spaziergänger im Verlauf der vergangenen Monate die Entstehung zweier Bauprojekte auf der Huninguer Seite verfolgt. Steil ragt jetzt rechts neben der Brücke ein neues, extrem schmales Hochhaus auf, daneben ein weiterer neuer Bau. Es sei langsam vorangegangen, so ihr Kommentar. Teuer seien die Wohnungen ja, hält der Architekt im Ruhestand noch fest und zeigt auf eine Projektbeschreibung auf dem Handy. Und das, obwohl sie den Balkon auf der falschen Seite hätten, nämlich in Richtung Osten ergänzt er mit einem Augenzwinkern.

Abendrunde mit dem E-Bike

Auch viele Rad- und Rollerfahrer sind auf der Brücke unterwegs, mit hohem Tempo und meistens mit Kopfhörern in den Ohren. Eine kurze Pause legen mitten auf der Brücke drei E-Bike-Fahrerinnen ein. Zusammen mit ihren Sportkameradinnen von der Frauengruppe des TuS Efringen-Kirchen drehen sie heute eine Abendrunde: Bei Kembs über den Rhein, am „kleinen Kanal“ entlang, über die Dreiländerbrücke in Weil und dann auf der anderen Rheinseite wieder zurück nach Efringen-Kirchen.