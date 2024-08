Weil am Rhein: Die Bürger des Dorfs miteinbeziehen

Ötlingen hat keinen Vertreter im Gemeinderat. „Es ist aber wichtig, eine Stimme zu haben“, sagt der neue Ortsvorsteher. „Auch Ötlingen als Sonnenstube der Stadt, wie es so schön heißt, hat manchmal Wolken am Himmel.“ Den Ortschaftsrat sieht er als Interessenvertretung, sich selbst als Sprachrohr. „Es gibt aber noch sieben weitere Köpfe am Tisch – und rund 800 Bewohner.“