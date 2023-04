Weil am Rhein Die Dreiländergalerie ist im Normalbetrieb angekommen

Sie haben schon ein paar Stichworte genannt – wie sahen die Herausforderungen der ersten Monate ganz konkret aus?

Die größte Herausforderung bestand darin, in den Normalbetrieb zu kommen. Jeden Tag gibt es wieder organisatorische Änderungen. Der Kunde soll zufrieden sein, ohne Baustellen. Die erste Herausforderung war das Weihnachtsgeschäft, da ist die Kundenfrequenz natürlich wesentlich höher. Das war die erste Bewährungsprobe für unser Center. Ostern ist ein weiterer Höhepunkt im Jahr, da war der Ablauf aber schon deutlich eingespielter.

Können Sie ein Beispiel für den organisatorischen Feinschliff nennen?

Das mexikanische Restaurant „El Gallo“ hat ja vor zwei Wochen eröffnet, das andere Öffnungszeiten anbietet, unter der Woche bis 1 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr. Da muss natürlich organisiert werden, dass zum Beispiel die Zugänge zu den Toiletten geöffnet sind und die Besucher nicht falsch laufen und sich am Ende im Center verirren.

Sind mittlerweile alle Mieter eingezogen?

Es fehlen noch Mieter. Mietverträge werden derzeit noch abgeschlossen, da wird sich im April und Mai noch einiges tun. In den vergangenen Wochen sind der „Dadan Grill“ und wie bereits erwähnt „El Gallo“ eingezogen, im Februar „Bijou Brigitte“. Ich hoffe, dass bis Ende des Jahres alle Flächen vermietet sind. Wir, als Verwaltung, unterstützen die Vermietungsabteilung bei der Vermietung und achten auf den Branchenmix.

Das heißt?

Wir achten zum Beispiel darauf, dass es möglichst keine Dopplungen gibt, das macht keinen Sinn. Die Dreiländergalerie ist mit ihrer Markenvielfalt eher einem gehobeneren Genre zuzuordnen. Dafür gilt es, die richtigen Mieter zu finden, das muss passen.

Wie fallen die Rückmeldungen der Kunden und Mieter aus?

Anfänglich gab es natürlich einiges an Kritik, das hat sich aber deutlich gebessert. Natürlich gibt es immer jemanden, dem dies oder das nicht passt. Die Google-Bewertungen klaffen zum Beispiel weit auseinander. Deshalb will ich mich davon etwas lösen. Mir sind die Gespräche vor Ort wichtig. Viele Kunden sind begeistert von der Architektur und dem Branchen-Mix und bezeichnen die Dreiländergalerie als eine Bereicherung für Weil am Rhein. Man sieht auch oft die gleichen Gesichter. Immer mal wieder kritisiert werden die Parkgebühren.

Daran wollen Sie aber festhalten, oder?

Das Parkhaus ist an die Firma Apcoa vermietet, diese hat die Tarifhoheit. Die 1,80 Euro pro Stunde sind vergleichbar mit Lörrach, eher günstiger, dort liegen die Preise bei zwei bis 2,30 Euro. Der Kaufring hat nachgezogen, wobei dort die eigenen Kunden ja eineinhalb Stunden kostenlos parken können. Über ein temporäres Freiparken kann man nachdenken, aber die Parkgebühren an sich werden bleiben.

Welche Arbeiten stehen nun noch an?

Am Solitär an der Tramschlaufe muss noch etwas gemacht werden – für die Abdichtung muss aber die Außentemperatur stimmen, das war bisher noch nicht der Fall. Außerdem stehen noch Arbeiten am Weg zwischen der Tramhaltestelle und dem Europaplatz an. Die neue, flachere Rampe für die Fahrradgarage ist beauftragt. Damit werden auch ältere Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen oder solche mit längeren Gespannen einfacher in die Fahrradgarage gelangen.

Was wird Sie dieses Jahr sonst noch beschäftigen?

Wir werden noch gezielter in der Schweiz und in Frankreich werben, um den Namen Dreiländergalerie noch bekannter zu machen. Wie bereits erwähnt, dauert es ein halbes bis ein dreiviertel Jahr, bis die Menschen wissen, wofür die Dreiländergalerie steht. Außerdem erstellen wir gerade einen Marketingplan für das Jahr 2023. Es sind verschiedene Veranstaltungen geplant, mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen. Es ist geplant, den Europaplatz zu nutzen – ich finde, er ist sehr schön geworden. Wenn alles fertig ist, wird das ein Treffpunkt in Weil sein. Das Alte Zollhaus wird gerade entkernt und in Absprache mit dem Denkmalamt umgebaut, dort zieht die Restaurantkette „Alex“ ein. Das wird auch noch zusätzliches Leben auf den Europaplatz bringen.