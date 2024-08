Weil am Rhein: Die Drogerie Rühle schließt ihre Filiale in Friedlingen

Im Gegensatz zum Standort in Friedlingen sei die Filiale in der Hauptstraße 276 besser mit dem Auto, Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar – und werde in jedem Fall weiterbetrieben. „Wir hoffen, dass die gute Erreichbarkeit mit der geplanten Verlängerung der Tram bis zum Läublinpark bestehen bleibt oder sogar verbessert wird“, heißt es außerdem. Viele Spezialitäten aus dem Gesundheits- und Naturkosmetikbereich könnten so weiter in einer umfangreichen Bandbreite angeboten werden.

Am 8. November 1958 hatten Dieter und Anneliese Rühle ihre gleichnamige Drogerie in der Hauptstraße 391 eröffnet – mit 40 Quadratmetern Verkaufsfläche. Mittlerweile sind es rund 300 Quadratmeter. Bedient wurde noch hinter der Verkaufstheke bedient, heißt es auf der Internetseite der Drogerie Rühle. Daraus entwickelte sich schließlich das kleines Familienunternehmen. Die zweite Filiale in der Hauptstraße 276 wurde 1980 eröffnet. Insgesamt werden rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, heißt es. Das Sortiment umfasst die Bereiche Gesundheit, Körperpflege, Geschenke, Fotografie mit Fotoarbeiten, Haushaltswaren sowie Schädlingsbekämpfungsmittel, heißt es weiter.

Michael Rühle leitet Filiale

Dieter Rühle starb im Jahr 1996. Die Geschäfte übernahmen Jürgen und Walter Rühle. Auch ihre Schwester Ingrid Buchanan-Klute blieb dem elterlichen Betrieb treu. Mittlerweile ist bereits die nächste Generation in der Drogerie tätig. Das Friedlinger Geschäft führt heute Michael Rühle. Im Jahr 2018 wurde das 60-jährige Bestehen gefeiert.