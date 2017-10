Weil am Rhein Die einzige im Landkreis

Weil am Rhein-Haltingen. Nachdem seit Ostersonntag die evangelische Kirche St. Georg in Haltingen jeden Tag von morgens bis zum 18-Uhr-Läuten für Besucher geöffnet war, endet die Saison 2017 für die „Radwegekirche“ beziehungsweise die „Offene Kirche“ mit dem Reformationstag am 31. Oktober. Die Bilanz fällt positiv aus.

Die Idee zum Angebot wurde bereits im Jahr 2013 am „Tag der Ehrenamtlichen“ in Lahr aufgegriffen. Bis zur Umsetzung vergingen drei Jahre, denn im Oktober vergangenen Jahres wurde das Projekt zunächst mit einem Probelauf gestartet.

Bettina Burger vom Kirchengemeinderat stellte den Kontakt zur Landeskirche in Karlsruhe her. Die evangelische Kirche in Deutschland hat so genannte Radwegekirchenleitlinien erlassen, bei deren Einhaltung das Zertifikat „Radwegekirche“ ausgestellt wird. Somit ist die St. Georgs-Kirche im Landkreis Lörrach bislang die einzige Kirche, welche das Signet erhalten hat. Sie liegt an den Radwegen „Markgräfler Radwanderweg“, „Kleiner Dreilandradweg“ und „Markgräfler Schlaufe“.

Die Identifikation dieser Radwege stellte die größte Herausforderung dar, so Burger, doch Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung boten hier hilfsbereite Unterstützung.

Außer den „Radwegekirchen“ gibt es deutschlandweit die Aktion „Offene Kirchen“, zu denen das Haltinger Gotteshaus ebenfalls gehört. Hiervon gibt es im Landkreis deutlich mehr. So ist es nun möglich, dass während der warmen Jahreszeit die evangelische Kirche in Haltingen täglich für Besucher zugänglich ist. Einzig der Altarraum und die Empore sind abgesperrt.

Damit die Kirche morgens geöffnet und bei Einbruch der Dämmerung auch wieder verschlossen wird, hat sich ein kleiner Kreis von freiwilligen Mitarbeitern zusammengefunden, welche die Kirche morgens und abends auf- und zuschließen. Wie viele Besucher das Angebot genutzt haben, kann nur erahnt werden, heißt es von Seiten der Gemeinde. Reger Gebrauch sei auf jeden Fall von dem ausliegenden Gästebuch gemacht worden. Sogar Einträge in englischer und ungarischer Sprache sind dort zu finden.

Zum Abschluss der diesjährigen „Saison“ wird Pfarrerin Renate Krüger den Gottesdienst am kommenden Sonntag, 29. Oktober, mit Einträgen und Gedanken aus dem Gästebuch gestalten. Danach besteht noch zwei Tage die Möglichkeit, die St. Georgs-Kirche zu besichtigen oder einfach ein paar Minuten vom Alltagsgeschehen innezuhalten, bevor sie während der Wintermonate geschlossen bleibt.