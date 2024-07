Weil am Rhein: Die EM verbindet die Fußballer

Unabhängig davon habe der FVH in den vergangenen Monaten einen guten und positiven Zulauf an Mitgliedern, speziell in den Jugendmannschaften, und der Trend setze sich fort.

Gemeinsam Spiele schauen

Der Verein plant, das Finale im Rahmen seines Abschlussfests am 14. Juli zu schauen. Bei den restlichen Spielen sind es laut Pacher meist kleinere Gruppen, die sich zusammenfinden.