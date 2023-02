Weil am Rhein Die Entscheidung fällt am Sonntag

Bislang wurden etwas mehr als 3900 Wahlscheine ausgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Im Rathaus laufen in der Abteilung „Zentrale Dienste“ die Fäden zusammen. Noch bis Freitag, 18 Uhr, hat das Wahlamt seine Pforten geöffnet. Bis dahin können Briefwahlunterlagen beantragt werden und Briefwähler ihre Stimme in der Wahlkabine abgeben. Am Samstag werden Mitarbeiter dann die Wahllokale im gesamten Stadtgebiet einrichten. Am Sonntag, also am Wahltag, stehen sie als Ansprechpartner für Fragen rund um den Bürgerentscheid zur Verfügung.