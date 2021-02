Weil am Rhein Die ersten 1000 bearbeitet

Nur 15 Urnenwahlbezirke

Weil viel mehr Briefwähler auch deutlich weniger Wähler in den Lokalen bedeuten, ist die Zahl der Urnenwahlbezirke von 27 auf 15 reduziert worden. In Otterbach, Ötligen und Märkt bleibt es bei den bekannten Bezirken, anders sieht es in den übrigen Bereichen des Stadtgebiets aus. In Alt-Weil wurde die Zahl der Wahlbezirke auf vier halbiert, in Haltingen sind es ebenso statt sechs nur drei und in Friedlingen nicht mehr vier, sondern nur noch zwei.

Etwa 60 Prozent der Wahlberechtigten kann ohne weiteres Briefwahl vornehmen. „Das wäre zu stemmen.“ Doch Schopferer geht nicht davon aus, dass die Wahlbeteiligung in die Höhe schnellt und gleichzeitig alle dann auch noch Briefwahl beantragen. Konstanz sei beim jüngsten Urnengang hier eine Ausnahme gewesen. „Bei einer Landtagswahl dürfen wir auch gar nicht unaufgefordert Briefwahlunterlagen zuschicken.“ Und der Wahlleiter geht davon aus, dass zahlreiche Wähler noch in die Lokale gehen.

Warten auf Stimmzettel

Bevor die Briefwähler aber ihre Unterlagen erhalten, müssen erst einmal die zu versendenden Papiere da sein. „Die Stimmzettel fehlen noch“, muss sich Schopferer etwas gedulden. In dieser Woche sollen diese im Rathaus landen. In den Briefwahlunterlagen enthalten sind dann neben dem Stimmzettel auch der Wahlschein, zwei Umschläge (blau und rot) sowie eine allgemeinverständliche Anleitung, wie mit diesen umzugehen ist.

Mehr Briefwähler bedeuten in diesen Wochen aber nicht, dass deutlich weniger Wahlhelfer benötigt werden. Rund 190 sind weiterhin erforderlich. Denn nicht nur mit dem normalen Ablauf sind diese beschäftigt, sondern auch damit, dass die Corona-Auflagen eingehalten werden (Bericht folgt).