Weil am Rhein Die ersten Tendenzen zeichnen sich schon ab

Kommen die Menschen in Weil am Rhein gut miteinander aus? Haben alle Menschen in der Stadt die gleichen Teilhabemöglichkeiten und Chancen? Diese und weitere Fragen stellte die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Institut für interdisziplinäre Beratung und interkulturelle Seminare (IBIS) den Weilern. Im Oktober und November wurden dabei 149 Interviews auf den Straßen in der Kernstadt, in Haltingen und in Friedlingen geführt. 203 Teilnehmer machten bei der Online-Befragung mit, zudem fanden zehn so genannte Experten-Interviews mit Hauptamtlichen aus verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft statt.

„Wir sind zwar noch nicht mit der Ist-/Soll-Analyse fertig, aber Tendenzen sind schon auszumachen“, lässt Anu Karjalainen, die Referentin für Flüchtlingsintegration wissen. So würden die Bürger Weil am Rhein als eine vielfältige Stadt wahrnehmen. Das liege zum einen an der Lage im Dreiländereck, zum anderen aber auch an den Menschen aus vielerlei Ländern, die hier zusammenkommen und zusammenleben. „Die Bürgerinnen und Bürger finden das positiv, doch sehen sie auch, dass das mit Herausforderungen verbunden ist“, erklärt Karjalainen. „Die Menschen, so haben wir erfahren, wünschen sich mehr gegenseitigen Respekt und mehr freie Begegnungsorte drinnen und draußen“, sagt Karjalainen und weiß, was den Befragten noch fehlt: „Eine gemeinsame Identität. Aktuell beziehe sich die Identifikation eher auf den Stadtteil“, sagt die Referentin für Flüchtlingsintegration.