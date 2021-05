Weil am Rhein Die Familie ist ihr großes Glück

In Pergam in Rumänien sind beide aufgewachsen und in dem deutschsprachigen Dorf in die deutsche Schule gegangen. Während Franz Hollerbach nach der Schule den Beruf des Seilers erlernte und anschließend zur Bahn wechselte, machte seine Frau eine Ausbildung zur Laborantin. Geheiratet hat das Paar am 13. Mai 1961.

Im Jahr 1973 siedelte die Familie mit dem Großvater, der Mutter und den drei kleinen Kindern als Spätheimkehrer um. Es ging über Frankfurt, Nürnberg, Rastatt und zuletzt nach Lörrach, bereits zehn Tage später kamen sie in Weil am Rhein an. An der Hebelstraße wohnte die Familie fünf Jahre lang in einer Bahnwohnung. Am Hauseingang habe der Spruch „Ohne Fleiß, keinen Preis“ gestanden. Dieser Satz sei stets Motto und Antrieb für das Paar gewesen, sagt Elsa-Maria Hollerbach.