Weil am Rhein „Die Fasnacht ist noch da“

Deshalb wurden die Zünfte ermutigt, jede für sich zu schauen, was unter Einhaltung der Corona-Vorgaben möglich ist. „Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich“, erinnert sich Klein. „Manche haben resigniert und waren der Meinung, dass doch gar nichts möglich sei.“ Das stellte sich als Irrtum heraus, denn fast jede Zunft des Verbands habe nun eine Alternative auf die Beine gestellte, wie zum Beispiel kleine Filme, wie ja auch in Weil am Rhein der Fall. „Das ist absolut erfreulich.“ Die Wiler Zipfel hätten großes Glück mit Michael Sesiani. „Was er abliefert, ist ganz klasse.“

Normalerweise ist Klein jedes Jahr am Fasnachtsfreitag in Breisach beim „Bräglempfang“. Vorgestern hat er nun ein großes Paket erhalten, in dem sich unter anderem Kartoffeln, eine Zwiebel, ein Stück Speck, Sekt und Konfetti befanden. Der „Kochkurs“ findet dann am Freitag online statt. Andere Narrenzünfte bieten Zunftabend-Pakete an, die alles beinhalten, was man für einen Zunftabend daheim benötige. „Wir hatten schon zu Beginn gesagt, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Es ist gewaltig, wie das umgesetzt wird“, lobt der Narrenmeister.

Das Kulturgut leidet

Dennoch fehle etwas. „Alles passiert bloß übers Internet. Und zum Teil gibt es gar nicht viel zu besprechen“, bedauert Klein. Er finde schon, dass das Kulturgut leidet. Dem Verband gehören 80 Zünfte an, das Gebiet erstreckt sich bis Oberkirch nördlich von Offenburg. „Man kann ja nicht immer bei allen sein.“ Schon zu normalen Zeiten komme es vor, dass man sich ein, zwei Jahre nicht sehe. „Eigentlich ist es so gesellig. Wenn man zusammensitzt, ist das auch eine ganz andere Basis, da wird ganz anders miteinander geredet.“ Die Videokonferenzen sieht er als Alternativen, aber nicht als Ersatz. Doch er weiß um den Ernst der Lage: Mit Blick auf Rufe nach Lockerungen warnt er davor, die Situation zu leicht zu nehmen, um keine Rückschläge zu provozieren.

Klein ist nun gespannt, was an der Fasnacht noch so alles „aus dem Hut gezaubert“ wird. Auch komplette virtuelle Zunftabende sind von manchen Narren geplant. „Ich weiß aber noch nicht, wie das ablaufen wird.“ Froh ist er darüber, dass viele Menschen dem Aufruf gefolgt sind, ihre Häuser und Gärten fasnächtlich zu schmücken – und dass vielerorts der Weihnachts- zum Narrenbaum umfunktioniert wurde. „Natürlich ist das kein richtiger Narrenbaum von der Größe her. Aber es ist etwas Symbolisches, etwas Sichtbares.“