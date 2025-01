Weil am Rhein: Die Fasnacht ist seine große Leidenschaft

Auch an der Saalfasnacht hat er seine Freude entdeckt, nachdem ihn 1994 Eberhard Petri für den 11.11. zu einem gemeinsamen Auftritt animiert hatte. Daraus wurden bis zum vergangenen Jahr unzählige Auftritte auf der Narrenbühne – sei es an den Zunftabenden, beim Fasnachtsauftakt am 11.11. und im Lachefass an der Rotssuppe im „Schwanen“. Unvergessen ist für Hans-Peter Hartmann die musikalische Nummer zum Ausflugsschiff „Veritas“. Auch die Auftritte der Losig-Singers bleiben ihm in bester Erinnerung, um nur zwei Beispiele zu nennen. „Es war eine tolle Zeit“, schwärmt der langjährige Akteur, der zusammen mit Zunftkollegen auch Texte für Zunftabendnummern schrieb und stets die Gemeinschaft innerhalb der Narrenzunft mit Dietmar Fuchs an der Spitze schätzte. Darüber hinaus war er auch der Mann im Hintergrund. Jahrelang war der stellvertretende Oberzunftmeister – dieses Amt hat als sein Nachfolger nun Markus Schmieder inne – versierter Regisseur bei den Zunftabenden. Bei ihm liefen die organisatorischen Fäden zusammen.