Weil am Rhein Die Faszination jeder einzelnen Bewegung

Auf verschiedene bedeutungsschwere Punkte kommt Detlef Hoppmann beim Rückblick auf seine vielen Jahre als Balletttänzer immer wieder zu sprechen. Einer davon ist die Arbeit mit dem legendären Waclaw Orlikowsky. Durch die Verbindung mit Orlikowsky erklärt sich auch Detlefs Hoppmanns Umzug von Berlin ins Dreiländereck: Als das Basler Ballett unter Orlikowsky 1961 in Berlin gastiert, hat es in der Szene bereits einen exzellenten Ruf, „Man sprach damals vom Basler Ballettwunder“, blickt der Jubilar zurück. Für den ambitionierten Tänzer steht fest: Er will Teil dieses Ensembles werden. Bis es dazu kommt, dauert es aber noch einige Zeit. „In der Truppe gab es einfach keinen freien Platz.“

Als es aber schließlich soweit ist, bricht er seine Zelte in Berlin ab, und folgt dem Choreografen nach Basel. Das Dreiländereck wird Detlef Hoppmanns neue Heimat. Mit Orlikowsky feiert er in den folgenden Jahren einige seiner größten tänzerischen Erfolge. Viele Anekdoten sind ihm aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben. Als „Orli“ Basel in Richtung Wien verlässt, streckt auch Detlef Hoppmann seine Fühler wieder aus. Sein Weg führt ihn nach Kanada ans Royal Winnipeg Ballett, mit dem er im Jahr 1968 um die halbe Welt tourt.

Bis 1977 tanzt er weiter in Basel. Im selben Jahr gründet er auch das Weiler Ballettstudio, in dem er später seine Frau, Barbara Wäldele, kennenlernen wird. Bis 1990 steht der Tänzer noch aktiv auf der Bühne, als Ballettmeister und Tanzlehrer gibt er sein Wissen bis zum heutigen Tag weiter. Und daran, seine Lehrtätigkeit an den Volkshochschulen Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen aufzugeben, denkt der Jubilar noch lange nicht: „Ballettmeister ist man ein Leben lang“, lautet sein Credo.