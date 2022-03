Weil am Rhein Die Feuerwehr stellt sich online vor

Frage: Haben Sie schon Erfahrungen mit einer solchen Form des Info-Abends sammeln können oder ist es die erste Veranstaltung dieser Art?

Feuerwehr-intern haben wir schon eine ganze Weile wegen der Pandemie per Webinar Aus- und Fortbildungen gemacht. Oder Besprechungen per Web-Meeting stattfinden lassen. Für die Öffentlichkeit machen wir das jedoch am 30. März zum ersten Mal. Daher sind wir auch sehr gespannt auf die Resonanz seitens der Bevölkerung.

Frage: Einerseits soll der Info -Abend über Themen wie Brand- und Katastrophenschutz informieren, andererseits sollen neue Mitglieder gewonnen werden. Halten Sie als Organisator diese Verbindung für sinnvoll und können so neue Mitglieder für das Ehrenamt begeistert werden?

Zugegeben, die Themen gehen schon etwas auseinander. Als wir die Themen der Veranstaltung ausgearbeitet haben, war es uns wichtig, Themen zu wählen, die für die Bevölkerung auch interessant sind. Aber wir wollen eben auch für das Mitmachen werben. Außerdem möchten wir das eine oder andere Falschwissen aus der Welt räumen, wie etwa wenn es um die Tätigkeiten und Aufgaben einer Feuerwehr geht oder auch was das Thema Rauchmelder anbelangt.

Die Teilnehmer haben während des Abends die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch Vertreter aus den Abteilungen und der Jugendfeuerwehr-Betreuer nehmen am Info-Abend teil. Der Abend richtet sich also durchaus auch an Jugendliche, die sich für die Arbeit der Feuerwehr interessieren. Zu Beginn der Veranstaltung haben wir etwas Programm geplant – der anschließende Frage- und Antwort-Teil richtet sich schlussendlich dann aber nach dem, was die Teilnehmer persönlich interessiert und was sie wissen möchten.

Frage: Und wie ist die Resonanz bislang? Haben sich schon viele für die Veranstaltung angemeldet?

Bisher sind es ein gutes Dutzend. Wir hoffen natürlich auf noch ein paar mehr Interessierte. Möglich war alles zwischen keinen Anmeldungen und Dutzenden. Wir freuen uns über jeden, der sich anmeldet. Und wenn sich danach sogar der eine oder andere fürs Mitmachen bei uns entschließt, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.

Dadurch, dass wir das zum ersten Mal machen und unseres Wissens auch keine andere Feuerwehr oder Hilfsorganisation einen Online-Info- Abend veranstaltet hat, hatten wir keinerlei Erfahrungsberichte zur Hand, konnten und können deshalb also nicht abschätzen, wie es ankommen wird.

Äußerst positiv und erfreulich war, dass die Institutionen und Akteure in Weil am Rhein auf unsere Anfrage für die Werbung des Abends alle gleich „Feuer und Flamme“ waren und ihre Unterstützung zusicherten. Besonders kooperativ waren da die Stadtjugendpflege, die Quartiersmanagerin von Friedlingen und diverse Mitglieder von Weil-aktiv.

Frage: Das hört sich gut an. Wollen Sie zum Abschluss noch erzählen, was denn das Ehrenamt, die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr, für Sie und Ihre Kameraden so großartig macht?

Ich denke, besonders zwei Faktoren stechen da heraus. Zum einen ist es die Gemeinschaft, die Kameradschaft. Sei es in der eigenen Abteilung, in der Gesamtwehr oder auch überregional. Außerdem helfen wir Menschen und Tieren in Not. Tun etwas Gutes für unsere Mitmenschen, für die Allgemeinheit. Das gibt einem ein wirklich tolles Gefühl. Gerade nach einem Einsatz, wenn man als Team helfen konnte, etwas geleistet hat und danach zusammensteht und weiß: „Ja, das war eine klasse Aktion!“ Das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Natürlich gibt es noch diverse weitere Motivations-Faktoren, da hat jeder auch seine persönlichen, denke ich.

Ich will jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen, denn auch das wird dann am 30. März thematisiert.

... ist in Haltingen aufgewachsen, wo er auch wohnt. Der 22-Jährige ist seit 2016 Mitglied in der Feuerwehr Weil am Rhein, in der Abteilung Haltingen. Zusätzlich engagiert er sich im Tagesalarm der Feuerwehr Zell im Wiesental, weil er dort arbeitet.

Bisher absolviert hat Engler den Atemschutzgeräteträger- und den Motorsägen-Lehrgang. Im Team Öffentlichkeitsarbeit ist er seit 2018 tätig. Dort kann der Technische Produktdesigner auch seine Kenntnisse im Grafik-Design mit einbringen. Gemeinsam mit einigen anderen aus seinem Team organisiert er Projekte für die Aufklärung der Bevölkerung über Brand- und Katastrophenschutz und betreibt Mitgliederwerbung. Zudem ist Engler einer der Social-Media-Redakteure.