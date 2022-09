Weil am Rhein „Die Flexibilität macht uns aus“

Und die Mischung aus Betreuung, Treffpunkt und Anlaufstelle erwies sich als Erfolgsrezept: Bereits drei Jahre nach der Gründung hatte sich die Mitgliederzahl vervierfacht. 2003 übernahm der Verein die Trägerschaft für die Kindertagespflege. Und 2004 startete der Wunderfitz die erste Ferienbetreuung in Weil am Rhein.

Der Expansionskurs ging weiter: 2006 kam in der Nachbarwohnung in der Danziger Straße 2 der zweite „Minikindergarten“ dazu. „2008 wurde ich gefragt, ob ich die Rahmenbedingungen für einen Hort aufschreiben konnte“, sagt Regina Goetz, die damals ihre Tochter im „Minikindergarten“ hatte und heute stellvertretende Geschäftsführerin ist. Mit dem Ganztagshort an der Karl-Tschamber-Schule kam das nächste Angebot dazu. Die Hortplätzen waren immer mit Warteliste ausgebucht.

Doch der Bedarf an Kleinkindbetreuung war so groß, dass der Verein 2011 in der ehemaligen Arztpraxis in der Friedrichstraße eine Krippe mit zehn Plätzen eröffnete. Dort zog bald auch die dritte Spielgruppe mit sechs Kindern ein. Mittlerweile war das Wunderfitz finanziell in der Bedarfsplanung der Stadt und bekam Zuschüsse.

„2013 hatten wir unser erstes großes Zirkusprojekt“, erinnert Goetz an die Ferienaktion beim Kieswerk-Open-Air mit 100 Kindern. In diesem Jahr beschloss der Vorstand auch, eine hauptamtliche Geschäftsführung einzustellen – und fand mit Weinmann eine erfahrene Kulturmanagerin, mit der sich das Wunderfitz professionell aufstellte.

Geschäftsführung für Verein

Unter Weinmann beantragte das Familienzentrum 2017 bei der Stadt, einen höheren Satz an Betriebskosten zu übernehmen. 2018 gingen Vorstand und Geschäftsführung einen lange gehegten Traum an: ein gemeinsames Haus für alle Wunderfitz-Angebote. Mit der Wohnbau wurde man fündig und plante die Räume im Neubau in der Gustave-Fecht-Straße 27/1, die der Verein seit einem Jahr gemietet und bezogen hat.

Doch vor dem Umzug kam 2020 mit Corona noch eine „sehr anstrengende Zeit“. Und wieder erfand sich das Wunderfitz mit Online-Yoga, -Vorlesestunden und Spieleverleih neu. „Wir sind immer mit der Zeit gegangen, waren an den Familien dran und haben ihre Bedürfnisse mitbekommen“, sagt Weinmann und betont: „Die Flexibilität macht uns aus“.

Heute ist der Verein in Weil am Rhein die Anlaufstelle für Familien in allen Lebenslagen. Und wunderfitzig ist er, wie der Name sagt.

Weitere Informationen: http://wufi-weil.de

Verein: anfangs 25, heute 230 Mitglieder; erst sechs Vorstände, seit 2020 drei

Mitarbeiter: Start mit einer Erzieherin, heute 21 festangestellte von insgesamt 23 Mitarbeiter

Standorte: erst Danziger Straße, ab 2003 Hauptstraße für Kindertagespflege, ab 2008 Hort der Karl-Tschamber-Schule, ab 2011 Krippe in der Friedrichstraße, heute einziger Standort in der Gustave-Fecht-Straße 27/1.

Hortplätze: 2008 waren es zehn, heute sind es 30, teils geteilte Plätze für 45 Kinder.

Finanzen: Start mit einer Erzieherinnenstelle mit 15 Wochenstunden und einem Monatslohn von 615 D-Mark, heute liegt der Jahresumsatz bei rund 900 000 Euro. 75 Prozent der Betriebskosten mit Löhnen, Miete und Sachkosten übernimmt die Kommune, der Rest wird über Elternbeiträge finanziert. 4000 Euro gibt die Stadt Zuschuss für die Vereinsarbeit, weitere Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Projektgeldern.