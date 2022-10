Weil am Rhein Die Freude am Lernen fördern

Weil am Rhein (sas). Yvonne Gehrig, Leiterin der Kita „Hand in Hand“, hat für den Standort im „Juno II“ extra ein neues Kita-Konzept entwickelt. „Wir arbeiten hier in unserer neuen Kita in einem teiloffenen Konzept mit Themenräumen“, erklärt sie. Das bedeutet, dass jedes Kind seine feste Gruppe hat, in der jeder Tag gestartet und beendet wird. Zwischen dem Morgenkreis und dem Mittagessen gibt es jedoch eine offene Phase, in der jedes Kind seinen Spielort ganz nach seinen Interessen und Bedürfnissen frei wählen kann. „Durch unser Raumkonzept können die Kinder so innerhalb der Themen, für die sie sich interessieren, an jedem Spielort ihre individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln und erleben eine anregende Umgebung, was die Freude am Lernen enorm fördert.“

Die Themenräume gliedern sich auf in Bewegungsraum, Bistro, Baustelle, Atelier, Raum der Geschichten, Sinnesraum, Forscherraum, Theater, Raum der Projekte, Kooperationsraum, Ruheräume, Kreativwerkstatt und Garten.