Mit 15 Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen und einer Gegenstimme sind die Räte dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, eine Änderung des Bebauungsplans „Friedlingen Nord I“ aus städtebaulichen und baurechtlichen Gründen abzulehnen. Diese Änderung wäre für die von der Türkisch-Islamischen Gemeinde geplanten Erweiterung der Eyüp-Sultan-Moschee in Friedlingen notwendig. Die Abstimmung erfolgte geheim. Oberbürgermeisterin Diana Stöcker hatte dies beantragt, da der Wunsch von mehreren Gremiumsmitgliedern an sie herangetragen worden sei. Die Räte waren allesamt für die geheime Stimmabgabe. Bürgermeister Lorenz Wehrle erinnerte noch einmal daran, dass lediglich der Ort das Problem sei. Der Wunsch nach der Erweiterung sei legitim, es handele sich um einen „sehr schönen Entwurf“ und die Gemeinde sei sehr integriert in Friedlingen. Aber für kirchliche Zwecke herrscht aktuell kein Bauchrecht (wir berichteten). Die Verwaltung befürchte aufgrund des großen Einzugsbereichs eine Zunahme des Verkehrs. Außerdem solle der Gebietscharakter des Gewerbegebiets erhalten bleiben.