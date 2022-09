Weil am Rhein Die Fußgängerzone in Weil kommt ein halbes Jahr später

Weil am Rhein - Die Fußgängerzone auf der Weiler Hauptstraße zwischen Sparkassen- und Schlaufenkreisel kommt nun doch erst im Frühjahr 2023. Das ist das Ergebnis "von ebenso intensiven wie konstruktiven Gesprächen zwischen Einzelhändlern, Stadtverwaltung und den Gemeinderatsfraktionen, wie die Stadt am Dienstag mitgeteilt hat. Dieser Schulterschluss, so der einhellige Tenor, biete die große Chance auf einen erfolgreichen Start dieses richtungsweisenden Projekts, heißt es.



„Am Grundsatzbeschluss zur Fußgängerzone“, macht Bürgermeister Martin Gruner klar, „wird nicht gerüttelt. Dieser bleibt bestehen.“ Diesen Beschluss hatte der Gemeinderat nach intensiver Beratung und Abwägung bei nur zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung in der letzten Sitzung vor der Sommerpause gefällt.



Die für den 29. September und im Zuge der Eröffnung der "Dreiländergalerie" geplante Einführung soll jedoch um rund ein halbes Jahr verschoben werden. Geplanter Termin ist am Samstag, 15. April. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende September. Die Signale hierfür seien nach einer Fraktionssprechersitzung und internen Abstimmungen in den Fraktionen größtenteils positiv.