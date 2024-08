Weil am Rhein: Die Gärten der Zukunft: Visionen künftiger Gartengestaltung

Grüne Gärten wechselten sich ab mit solchen aus Stein und Schotter. Foto: Archiv Tonio Paßlick

Ein Kooperationsprojekt ermöglichte die Beteiligung italienischer Landschaftsplanerinnen. Egizia Gasparini plante die Gärten der Gegenwart im dekonstruktivistischen Stil mit zahlreichen Einzelsegmenten, die strahlenförmig auf das Dreiland hinweisen.

„Moving Garden“ als Modell für die Zukunft

Die Gärten der Zukunft sollten bewusst verstreut über die Fläche der natürlich belassenen Innenfläche des Rasenovals geplant werden. Wo können Gärten noch Raum finden, wenn die Siedlungen immer mehr Landfläche beanspruchen? Der „Moving Garden“ von Francesco Bertinelli bot eine eher spielerische Antwort.

Einen Garten-Raum, der sich ständig verändern lässt, schuf Francesco Bertinelli. Foto: Archiv Paßlick

Einzelne Garten-Gabionen mit unterschiedlichen Bepflanzungen konnten auf Schienen bewegt werden und somit ständig neue Raum-Konstellationen schaffen. Sie sind heute noch ansatzweise erkennbar.

„Artificial Garden“ als beängstigende Vision

Der „Underground Garden“ von Marina Giuliani wirkte wie eine Oase in der Wüste. Ein Platz für Meditation und Inspiration, abgesenkt und entrückt in der Landschaft versunken. Der „Artificial Garden“ (künstlicher Garten) von Pessagno Lorenzo stellte eine kritische Vision dar: karg, naturfreier Raum, überbordende Künstlichkeit. Glas, Stahl und Schirme waren eine beängstigende Vision – schon zu Zeiten, als man noch nicht von Klima-Krise sprach. Der „Jardin jusqu’au ciel“ (Der Garten, der in den Himmel wächst) ist eine Antwort auf die hohe urbane Dichte in unseren Städten.

Der vertikale Garten mit dem Titel „Jardin jusqu’au ciel“ steht heute noch auf dem Landesgartenschaugelände. Foto: Tonio Paßlick

Der Wunsch nach vertikalen Gärten könnte sich aufdrängen, dachte sich Jean-Francois Brodbeck aus St. Louis. In vielen Städten, vor allem in Asien, ist dieser Gedanke inzwischen schon Wirklichkeit geworden. Sein Pflanzen-Turm steht heute noch auf dem Landesgartenschaugelände.