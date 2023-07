Nach dreijähriger Corona-Pause konnte wieder das traditionelle Sommerkonzert am Oberrhein-Gymnasium stattfinden. Unter der Leitung von Birgund Meyer-Oehme gaben verschiedene musikalische Gruppierungen Werke aus vielfältigen Stilrichtungen zum Besten und sorgten damit für ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, heißt es im Nachgang. Neben dem Unterstufenchor und den fünften Klassen, die Gesangseinlagen mit verschiedenen Begleitungen boten, trat auch das Streichorchester des OGW in unterschiedlichen Besetzungen auf und zeigte damit die ganze Bandbreite der musikalischen Arbeit an der Schule. So war von barocker Musik der Komponisten Pachelbel oder Corelli über Johannes Brahms‘ vierten Ungarischen Tanz bis hin zum Pop Concerto für Klavier und Orchester des Komponisten Daniel Hellbach wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Zur Erfrischung und Stärkung verkauften Schüler der Klasse 7a in den Pausen Getränke und Kuchen. Der Erlös kommt dem Schulpartnerschaftsprojekt in Madagaskar zugute, zu dem Schüler auch eine Info-Stellwand vorbereitet hatten. Foto: Patrick Schmeja