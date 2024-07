Weil am Rhein: Die Gebühr wird von 120 auf 180 Euro erhöht

Eines der neuen Schilder in der Parkraumbewirtschaftungszone Foto: Saskia Scherer

Bereits in der Bürgerfragestunde war das Thema Parkraumbewirtschaftung angesprochen worden. Ein Bürger monierte fehlende oder nicht passend platzierte Schilder – teils sei für ihn nicht ersichtlich, dass er sich in der Parkzone befinde, etwa an der Straße „Am Messeplatz“ oder im Bereich der Turmstraße. Er bat die Stadt, „nachzuarbeiten“ und auf Parkbußen zu verzichten.

„Ausführlich informiert“

Ein weiterer Bürger hakte nach, ob bei der nächsten Erweiterung die Anwohner auf dem Postweg vorab benachrichtigt werden könnten. „Wir haben sehr ausführlich in der Öffentlichkeit informiert“, gab Stöcker zu bedenken. Jeden einzelnen anzuschreiben, würde „Unmengen von Briefen“ nach sich ziehen, ergänzte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher. An den geparkten Fahrzeugen habe der Gemeindevollzugsdienst aber anfangs Benachrichtigungskarten angebracht und die Besitzer so ebenfalls sensibilisiert. Eine weitere Ausweitung stehe außerdem aktuell nicht an, erklärte die Oberbürgermeisterin.