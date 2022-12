Weil am Rhein Die Geburt Jesu wird gefeiert

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 25. Dezember, 10 Uhr, feiert die evangelische Kirchengemeinde ihren zentralen Festgottesdienst mit Abendmahl in der Altweiler Kirche. Das Abendmahl wird nur mit Brot gefeiert, der Kelch wird als Symbol auf dem Altar stehen. Michael Müller wird Liturgie und Liedbegleitung an der Orgel begleiten. Die Predigt hält Pfarrer Hoffmann.

Den zentralen Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, feiert die evangelische Kirchengemeinde in der Friedenskirche in Friedlingen. Diesen Gottesdienst hält Pfarrerin Jetter.

Die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein feiert am Sonntag die Geburt des Herrn. Am Vorabend, dem Heiligen Abend, werden ab 15 Uhr in Guter Hirte mit einer Krippenfeier für Familien mit kleineren Kindern die Feiern beginnen. Ab 16 Uhr findet in der Kirche St. Peter und Paul ein Krippenspiel statt. Christmetten sind ab 17 Uhr in Guter Hirte, ab 17.30 Uhr in St. Peter und Paul und ab 22 Uhr in St. Maria sein. Die Christmette in Guter Hirte wird vom Kirchenchor Guter Hirte und Trompete mitgestaltet.

Am ersten Weihnachtstag sind jeweils ab 10.45 Uhr in St. Maria und St. Peter und Paul Gottesdienste. In St. Maria umrahmen Panflöte und Solist und in St. Peter und Paul der Kirchenchor St. Peter und Paul/St. Maria den Gottesdienst In allen diesen Gottesdiensten wird die Adveniatkollekte gesammelt, die notleidende Menschen vor allem in Lateinamerika unterstützt.

Diakon Uwe Degenhardt wird verabschiedet

In den Gottesdiensten am Montag, 26. Dezember, den die katholische Kirche als Stephanstag feiert, erhalten in allen Gottesdiensten Kinder bis zur zweiten Klasse während der Kommunion einen besonderen Segen. In Guter Hirte gestaltet der Kirchenchor Guter Hirte und in St. Peter und Paul der Chor Vivace den Gottesdienst mit. Im Gottesdienst in St. Maria beendet Diakon Uwe Degenhardt seinen Dienst in der Kirchengemeinde offiziell und wird verabschiedet.