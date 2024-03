Weil am Rhein: Die Geschäftsführerin des Familienzentrums Wunderfitz geht in Ruhestand

Professionalisierung

2013 habe sie die Stellenausschreibung für eine Geschäftsführung des Vereins Wunderfitz gelesen. Genau erinnern kann sie sich nicht mehr, ob es eine 30 oder 40 Prozent-Stelle gewesen war, heute arbeitet sie 80 Prozent. Die Geschäftsführung habe sie wegen der großen Themenvielfalt gereizt. Damals waren die einzelnen Bereiche des Familienzentrums auf fünf Orte verteilt. So war eine Krippe in der Friedrichstraße, zwei Spielgruppen in der Danziger Straße und der Fachdienst Kindertagespflege in der Hauptstraße untergebracht. Von Beginn an vertrat sie die Idee eines zentralen Standortes. Heute ist alles, außer dem Hort, dieser ist bei der Karl-Tschamber-Schule geblieben, in dem Gebäude der Gustave-Fecht-Straße versammelt.