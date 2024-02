Weil am Rhein: Die Geschichte in den Blick rücken

Baden können wie in Frankreich und der Schweiz

Für Klaus Springer ist der Rhein das, was für Weil am typischsten ist. Ginge es nach ihm, könnte man hier baden, so wie es in Frankreich und der Schweiz möglich ist. Er weist mit der Hand hinüber nach Huningue: einen richtigen Badestrand gebe es da. Als Kind sei er hier oft rübergeschwommen, sagt der 68-jährige. Er ist in Friedlingen aufgewachsen und steigt nach Kandidaturen in Rheinfelden, Lörrach und Bad Säckingen nun erneut für die Oberbürgermeisterwahl in Weil am Rhein in den Ring. Der Rhein sei mal rot, mal grün, mal gelb gewesen, sagt er hintersinnig. Rot? Ja, dann nämlich, wenn an der Mittleren Brücke die Schlachtabfälle an die Oberfläche gekommen seien.

Kindheitserinnerungen an Friedlingen

Arm sei seine Familie gewesen, führt er aus. In der evangelischen Kirche, gleich dort, wo am Donnerstag die Podiumsdiskussion mit allen sechs OB-Kandidaten stattfindet, sei er getauft worden. In seinen Augen ist das kein Zufall: „Ich glaube an sichtbare und unsichtbare Kräfte.“ Er erinnert sich an seine Kindheit in Friedlingen: Als Kinder seien sie in Gruppen ins nahe Basel für die Eltern zum Einkaufen gegangen. Auch in den Kindergarten seien die Kinder stets allein gegangen, denn die Eltern waren arbeiten. In Gruppen seien sie auch hoch zum Bahngelände gelaufen und hätten dort Orangen aufgesammelt, die bei der Zollkontrolle auf den Boden gefallen waren. Nie sei das Obst faul gewesen, das es zuhause höchstens mal an Weihnachten gegeben habe.