Weil am Rhein Die große Liebe bewahrt

„Es ist die große Liebe, bis heute noch“, sagt Rudolf Kainz (86), der mit seiner Frau Margarete (82) heute die Eiserne Hochzeit feiern darf. Das Paar, das zwei Söhne und zwei Töchter hat, freut sich über die fünf Enkel und zwei Urenkel, die die Familie komplett machen.

Weil am Rhein (sc). „Es geht uns gut“, sagt das Jubelpaar. Sie hätten tolle Kinder und ein schönes Familienleben, das sei das Wichtigste. Margarete Kainz, geborene Drews, ist in Alt-Weil geboren und mit drei Geschwistern aufgewachsen. Sie besuchte die Hebelschule in Alt-Weil, danach arbeitete sie zwei Jahre bei der Firma Raymond und schließlich ging sie für ein Jahr in Stellung nach Basel, wo sie das Führen eines Haushaltes erlernte.

Kennengelernt hat sie ihren Rudolf beim Tanzen am Otterbacher Waldfest, und ein Jahr später, 1952, wurde geheiratet. Rudolf Kainz ist im bayrischen Passau geboren und dort mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Er machte eine Lehre zum Schlosser, und als sein Vater, ein Zollbeamter, nach Weil am Rhein versetzt wurde, ging er mit der Familie mit. 40 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung, war er in der Vitra beschäftigt. Angefangen hat er als einfacher Arbeiter. Er habe sich hochgearbeitet und schließlich beendete er seine berufliche Karriere als Betriebsobermeister.

Die Familie lebt in einem schönen Reihenhaus, ganz in der Nähe des früheren Arbeitgebers. Dass der Bezug des Hauses möglich wurde, das verdanke er der Familie Fehlbaum, die seinerzeit beim Erwerb des Hauses unterstützend zur Seite stand. Die Eheleute waren, bevor sie in dieses Haus zogen, drei Jahre lang Wirtsleute im ESV-Heim.

An Urlaube mit der Familie in Italien, Österreich oder im Allgäu erinnern sie sich gerne. Noch immer kocht Margarete Kainz gut und gerne. Kein Wunder, dass die Kinder heute noch regelmäßig an Mutters Tisch kommen.

Rudolf Kainz spielte früher aktiv Handball, das Jassen machte ihm Freude, und er ist ein glühender Fan des FC Bayern. Erledigungen werden trotz der 86 Jahre mit dem Fahrrad gemacht, denn das Ehepaar besitzt kein Auto.

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen fühlt sich das Jubelpaar wohl. Dass das so sei, mache das gute Miteinander mit den Kindern aus, sagen Rudolf und Margarete Kainz.