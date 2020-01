Weil am Rhein Die Grundlage für eine gute Bildung schaffen

Schebesta umriss wesentliche Eckpunkte und Inhalte, die eine Grundlage für eine gute Bildung und berufliche Zukunft von Kindern schaffen sollen. Vor dem Hintergrund immer stärker werdender gesellschaftlicher Veränderungen machten Lehrer in Baden-Württemberg einen „herausfordernden und tollen Job“, stellte er fest. In der Schule müsse heute vieles aufgeholt werden, was den Kindern früher im Elternhaus mitgegeben wurde. Beispielsweise Lesen, Gedichte rezitieren, Lieder singen, all dies spiele in den Familien scheinbar nicht mehr die Rolle wie noch vor 30 Jahren.

Das Leistungsniveau von Schülern stagniere und nehme tendenziell ab. Für das Ministerium ein „Alarmsignal“ und Anlass, Veränderungen an Stellschrauben vorzunehmen. Um die Basiskompetenzen zu stärken, habe man an Grundschulen zusätzliche Stunden in den Fächern Deutsch und Mathe angesetzt.