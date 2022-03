Weil am Rhein Die Hauptstelle der Sparkasse öffnet wieder

Weil am Rhein. Die Sparkasse Markgräflerland teilt mit, dass die Hauptstelle an der Hauptstraße in Kürze wieder öffnet. Die Sanierungsmaßnahmen seien beinahe abgeschlossen und der Umzug der Mitarbeiter laufe an. Ab Mittwoch, 23. März, sind die Firmenkundenberatung und das Private Banking für Kunden bereits wieder in der Sparkassenhauptstelle in Weil am Rhein erreichbar. Die Abteilungen finden die Kunden im ersten Obergeschoss, entsprechende Weghinweise werden bereitstehen. Während den Umzugsarbeiten am 21. und 22. März sind die Mitarbeiter telefonisch erreichbar, heißt es in der Mitteilung weiter.