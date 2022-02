Weil am Rhein Die „Herbstzeitlosen“ sind froh, dass es wieder losgeht

Nach der Semestereröffnung im Alten Rathaus steht am 30. März ein Ausflug zur Rega (schweizerische Rettungsflugwacht) Zürich an. Am 6. April geht es zu Swiss Gourmet nach Lörrach, am Abend ist Autor Harald Gritzner zu Gast. „Er ist auch ein grandioser Vorleser“, meint Lefferts. Im Mittelpunkt steht sein Werk „1525 – Kampf der Freiheit: Der Untergang des Neuenburger Münsters“.

Ins Casino nach Baden-Baden fahren die „Herbstzeitlosen“ am 13. April. „Ich freue mich auf schick gekleidete Senioren“, schmunzelt die Organisatorin. Es gibt eine Führung und Spielerklärung, abends dürfen die Teilnehmer auch selbst ihr Glück versuchen.

Für den 18. April ist ein Besuch des Osterkonzerts von Trompeter Kevin Pabst, der Sängerin Eva Lind und des Sängers Ilja Martin in Binzen geplant. „Wir sitzen ganz vorne“, schwärmt Lefferts. Am 27. April ist Historiker Hubert Bernnat zu Gast und spricht über die Weimarer Republik. Der Besuch im Atomkraftwerk Leibstadt, der bereits im März 2020 stattfinden sollte, wird am 30. April nachgeholt.

Die Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein besuchen die „Herbstzeitlosen“ am 4. Mai. Und am 6. Mai geht es mit Hanspeter Vollmer nach Basel ins Münster. „Dann kann man auch in die Innenkrypta“, freut sich die Organisatorin. Ein weiterer Termin ist am 8. Juli.

Gesungen und spaziert wird am 11. Mai. „Wir verteilen Liederhefte und laufen durch die Gegend – da schließen sich uns immer noch Leute an“, lacht Lefferts. Am 18. Mai (sowie am 1. und 29. Juni) fahren die Teilnehmer mit Hanspeter Vollmer nach Hunawihr und Riquewihr ins Elsass.

Martin Jösel, früherer Lehrer am Kant-Gymnasium, spielt Erich Kästner am 25. Mai. Eine Fahrt nach Schuttertal steht am 22. Juni an. Dort wird eine alte Mühle besichtigt. „Sehr urig“, meint Lefferts. Ein Besuch bei Orgelbauer Tilmann Späth in March ist für den 24. Juni geplant.

Ins Europaparlament nach Strasbourg fahren die „Herbstzeitlosen“ am 4. Juli. „Endlich ist das möglich“, freut sich die Organisatorin. Die Teilnehmer wohnen einer Plenarsitzung bei. Am 13. Juli ist Sommerfest, und am 20. Juli geht es nach Bregenz zur Premiere von „Madame Butterfly“ bei den Festspielen.

Außerdem fahren die Senioren drei Tage nach Oberammergau, um die Passionsspiele zu sehen. Und Bingo steht ebenfalls auf dem Programm. Neu ist, dass die Teilnehmer bei jeder Veranstaltung gemeinsam essen gehen. „Nun hoffe ich, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Lefferts.

Weil am Rhein (sas). Auch für das vergangene Semester hatten die „Herbstzeitlosen“ zahlreiche Veranstaltungen auf der Agenda – coronabedingt konnten aber nicht alle stattfinden. „Zum Glück hatte ich schon viel in den September, Oktober und November gelegt“, meint Organisatorin Carolin Lefferts rückblickend. Ende November konnte noch eine Weinprobe stattfinden. „Das war ein wunderschöner Abschluss.“ Die Termine im Dezember und Januar mussten dann ausfallen. „Schweren Herzens mussten wir auch die Weihnachtsfeier absagen, alle Geschenke waren schon besorgt“, bedauert Lefferts. In dieser Situation habe sich dann schon Frustration breit gemacht. „Die ,Herbstzeitlosen’ wollten wieder – und sie haben ja auch alles gemacht, ob Masken getragen oder sich impfen und boostern lassen. Da kam die Frage auf, ob das jetzt jedes Jahr um diese Zeit so läuft.“

Lefferts verbreite aber stets Optimismus, sagt sie. Kontakt gehalten wurde und wird über eine gemeinsame Whats­App-Gruppe. „Ich versuche aber auch, öfter in Weil präsent zu sein, so dass man sich sieht.“ Denn im Fokus stünden ganz klar das Zwischenmenschliche und die Gemeinschaft. „Die Menschen kümmern sich auch umeinander. Man kriegt so viel zurück“, findet die Organisatorin. „Wenn das Semester nun wieder anfängt und die Teilnehmer die Treppe herunterkommen – das ist das Schönste.“

Weil am Rhein (sas). Rund um die Veranstaltungen der „Herbstzeitlosen“ wird Organisatorin Carolin Lefferts von ihrem bewährten Team unterstützt. Es besteht aus Eva Keller, Ingrid Lafille, Tanja Ehler, Gudrun Bührlen, Helmut Gloger, Jürgen Wiechert und Mathilde Hofer.