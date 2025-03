Weil am Rhein: Die Innenstadt gestalten und die Finanzen im Blick

Zu einer Mitgliederversammlung sind die Unabhängigen Freien Wähler in Weil am Rhein jüngst in einem Gasthaus im Stadtteil Otterbach zusammengekommen. Verschiedene Themen der Stadtpolitik wurden besprochen. Geht es nach dem Vorsitzenden Eugen Katzenstein, sollen solche öffentlichen Treffen künftig ungefähr im Halbjahresabstand stattfinden.