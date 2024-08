Weil am Rhein: Die karibische Musik verklingt

Auftritt in Trinidad

Wenn man die beiden Gründungsmitglieder Bee und Kainz nach den Höhepunkten fragt, dann müssen sie nicht lange überlegen, obwohl die Liste lang ist: Das war zum zehnjährigen Bestehen der Samba-Fetzer die zweiwöchige Reise nach Trinidad – auf die Ursprungsinsel mit der Musik auf Ölfässern. „Das war sensationell“, schwärmen die beiden Gründungsmitglieder noch heute und fügen hinzu: „Unvergesslich.“

Beide erinnern sich gut an den Überraschungsauftritt, als ein Kreuzfahrtschiff mit zahlreichen Gästen aus dem Landkreis Lörrach und dem Markgräflerland an Bord in der Hauptstadt Port of Spain anlegte. Als die Schiffsreisenden von Bord gingen, trauten sie ihren Augen und Ohren nicht. Die Samba-Fetzer aus Weil am Rhein standen zur musikalischen Begrüßung am Kai. Die Weiler Musiker hatten einen solch nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass nicht nur auf CNN ein Fernsehbericht über die Steelband erschien, sondern sie auch zum Käpt’n-Frühstück und zum Auftritt bei der Pooldeckparty auf dem Kreuzfahrtschiff eingeladen wurden.

Unvergessliche Erlebnisse

Unvergessen bleiben für das Ensemble viele Gastauftritte bei der Fasnacht in Mainz, Köln und Düsseldorf oder auch auf dem in Eigenregie auf einem Tieflader gebauten Fasnachtswagen für die Weiler Buurefasnacht. Als die Samba-Fetzer das Konzil in Konstanz zum Beben brachten, bleibt ebenso in bester Erinnerung wie Auftritte in Berlin, Zürich, Luzern, Appenzell oder auf Mallorca, Ibiza und in Luxemburg, um nur einige Beispiele herauszugreifen.