Weil am Rhein: „Die Kolpingsfamilie ist meine zweite Heimat“

Zunächst zwei Jahre im städtischen Betriebshof beschäftigt, war er danach 18 Jahre jeweils von Mai bis Oktober als umsichtiger Feldhüter und Rebbammert tätig und bekannt, während er die übrige Zeit des Jahres im Gemeindevollzugsdienst arbeitete.

Tragende Gemeinschaft

„Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird’s bald in der Welt auch besser aussehen.“ Diesen Leitspruch von Adolph Kolping, den Begründer des katholischen Sozialwerks, hat sich die Haltinger Kolpingsfamilie mit ihren aktuell 40 Mitgliedern stets zu eigen gemacht. Denn sie hat sich in all den Jahrzehnten seit der Gründung in den Dienst der Gemeinschaft gestellt, sich in vielfältiger Weise eingebracht und das Leben der katholischen Pfarrgemeinde bereichert.