Weitere grüne Podien

Ulrike Fröhlich, Gemeinderätin seit 2019 und einzige Kandidatin für den weiblichen Part der Doppelspitze, will die Kommunikation nach innen und außen stärken. Welche Sozialen Medien man wie bespielen soll – dazu wolle sie einen Workshop abhalten, wenn sie gewählt werde, kündigte sie an. Wie versiert sie mit elektronischen Medien umgehen kann, hatte sie schon in der Coronazeit bewiesen, als sie die digitalen Zusammenkünfte betreute.

Martin Fischer initiierte vor 26 Jahren die Wiedergründung des Ortsvereins mit, den er dann von 1999 bis 2009 leitete. Nach 20 Jahren im Gemeinderat und etlichen Jahren im Kreistag war er im Sommer Opfer des Erstarkens der AfD geworden, die in Fraktionsstärke in den Gemeinderat einzog. „Das kostete mich meinen Sitz“, ist Fischer überzeugt. Nun stellt er sich nochmal als Vorsitzender zur Verfügung mit dem Ziel, Themen klarer zu besetzen, etwa durch die Veranstaltung grüner Podien.