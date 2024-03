Weil am Rhein: Die Künstlerin Beate Fahrnländer gestaltet Ostereier

Mit dem Kauf von Eiern ist nicht nur eine Spende für die ambulante Hospizarbeit verbunden, man kann mit etwas Glück auch einen der rund 150 Gewinne erhalten, die den Gewinnnummern zugeordnet sind. Der Hauptgewinn ist das Originalbild von Beate Fahrnländer, das auf den Eiern abgebildet ist. Diese werden an mehreren Tagen an verschiedenen Standorten vor Ostern verkauft: Am Freitag, 15. März von 14.30 Uhr bis 18 Uhr vor dem Rewe Haltingen, an den Samstagen, 16. und 23. März jeweils von 9 bis 16 Uhr bei den Hieber-Märkten in Weil am Rhein und in Binzen sowie am Mittwoch, den 27. März, von 8.30 bis 12 Uhr vor der Apotheke am Rathaus in Weil am Rhein.

Die „Eggtivity“ des Weil Lionsclubs verhilft dem Verein zur Förderung der ambulanten Hospizarbeit zu einem guten Start. Mit Spendenerlösen werden die Aus- und Weiterbildungen von Ehrenamtlichen finanziert. Immerhin konnte damit der Stamm der Aktiven auf 38 Personen erweitert werden.