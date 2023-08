Weil am Rhein Die Kunstformen verschmelzen

Abtauchen insInnere der Klänge

Während der Text von Erinnerungen und Geheimnissen erzählt, eröffnen die Musiker Klangräume verschiedener fremder Kulturen und tauchen ins Innere der Klänge ab. In die Stille hinein kam der Tanz mit sehr melodischen Bewegungen zum Gesang von Tilo Wachter. Manchmal hat die Musik folkloristische Elemente, wird Gypsy, Flamenco oder Südamerikanisches dezent integriert, angereichert mit Klangeffekten wie Meeresrauschen einer Oceandrum oder dem Rasseln von Holz.

So legt sich eine sanfte Stimmung der Seele auf Helena, ausdrucksstark von Svantje Buchholz verkörpert, mit teils insistierend intensiven Bewegungsmustern. Die Klangreise führt auch in sphärische Bereiche bis hin zu sinnlicher Entrücktheit. Es war vor allem die Ruhe, aus der die Kraft der Texte hervorkam, was an dieser atmosphärisch dichten Konzertperformance faszinierte.

Vieles spielte sich im Finsteren ab, bei sparsamen Lichteffekten, und so stand der Zuhörer mit Helena am Fenster der Erinnerung und lauschte der Melodie des Daseins. So lange war man wohl noch nie bewusst im Land der Träume unterwegs. Da brachte der Wasserträger der Träume allen zu Trinken, da spielte ein Traum im Haus der Wörter, ein anderer bei alten Frauen, die das Feuer hüten.

Ein Traum handelte vom Ende des Exils, als sich Helena träumend daran machte, den großen Koffer zu schließen, sich gegen den Deckel stemmte, den Koffer umarmte, sich auf ihn setzte, bis er seine Erinnerungen und Geheimnisse freigab.

Barfuß und imfeuerroten Kleid

Sprecher Paßlick bewegte sich durch den Raum, interagierte im Dialog mit der feinnervigen Barfußtänzerin im feuerroten Kleid, die die Texte gestisch in innige Motionen umsetzte und einmal laute Atemgeräusche hören ließ. Licht- und Tonwirkungen ergaben eine ganz besondere Stimmung: blaues Licht für die Nacht, blutrotes für den „Schwall, der aus ihrem Körper kam“.

Bis zum stillen Abgang der Protagonisten durch den Mittelgang der Kirche hatte dieses poetische Gesamtkunstwerk schon eine rituelle Anmutung.