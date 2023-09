Weil am Rhein Die Leute zum Umsteigen bringen

„Roter Faden“ Läublinpark

Wie ein roter Faden ziehe sich das Thema Läublinpark durch den bisherigen Verlauf des Beteilungsprozesses, sagt Koger. Er räumt ein, dessen Bedeutung für die Weiler Bürger unterschätzt zu haben. Von der in der Streckenplanung des Büros Mailänder Consult vorgesehene Wendeschleife der verlängerten Straßenbahnlinie wären insgesamt 800 Quadratmeter betroffen, führt er aus. Der ganze Park umfasse aber 2600 Quadratmeter, und man habe genau darauf geachtet, dass der Abstand zum „Café Gupi“ im ehemaligen Gärtnerhaus des Läublinhofs groß genug sei. Seiner Beobachtung nach gingen 80 Prozent der Besucher in den hinteren Teil des Parks gehen, dass viele ihn in Gänze erhalten sehen wollen, sei ihm nicht bewusst gewesen. Mittlerweile sei man aber bereits dabei, eine mögliche Alternative zur Wendeschleife im Läublinpark zu planen. Diese würde stattdessen in den Bereich der Kreuzung Römerstraße/Hauptstraße hineinführen. Die Verkehrsplaner würden dieser Tage die Machbarkeit einer solchen Variante prüfen.

Überzeugungsarbeit

Mit Menschen, die die Tramverlängerung rundweg ablehnen, sei man bisher zu keinem gemeinsamen Ergebnis gekommen, sagt Koger auf Nachfrage. Er wiederholt, was seiner Auffassung nach für die Tramverlängerung spricht: Im Gegensatz zu einem „City-Bus“, den sich manche wünschen, sei mit der Straßenbahn kein Umstieg nötig. Berufstätige aus Weil könnten unkompliziert zu ihren Arbeitsplätzen in Basel kommen, die Basler zum Einkaufen nach Weil. Die Idee „City-Bus“ sei damit aber nicht aus dem Spiel: Denn durch die Erschließung der Hauptstraße mit der Tram würden Buskilometer frei. Die könnten dann für die Anbindung anderer, bisher noch gar nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebundener Quartiere genutzt werden. Nicht zuletzt geht es ihm um eine komplette Umgestaltung und damit Aufwertung der zentralen Achse Hauptstraße. Der Straßenquerschnitt müsse neu gestaltet werden. Dafür nennt er den Stadtteil Friedlingen als positives Beispiel: Dieser habe durch die Straßenbahn einen städtischen Charakter erhalten, den er vorher nicht hatte.