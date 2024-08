Der Bratschist Hartmut Rohde konzertiert regelmäßig in Australien, Nord- und Südamerika, Israel und Europa. Foto: Frank Jerke

Nach seiner Ausbildung bei Christian Pohl sowie dem Studium bei Hatto Beyerle wurde Rohde bald zu einem sehr gefragten Pädagogen, heißt es. Seit 1993 hat er eine Professur an der Universität der Künste Berlin inne. Rohde ist außerdem Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London.

Freude beim Kulturamtsleiter

Kulturamtsleiter Peter Spörrer freut sich auf die hochkarätig besetzte Veranstaltung: „Das Markgräfler Musikherbst-Konzert ist immer ein Highlight in unserem Klassik-Musikkalender. Dass der Künstlerische Leiter Guido Heinke erneut ein top-besetztes Ensemble für den Auftritt in Weil am Rhein gewinnen konnte, zeugt auch von der Bedeutung dieses für die Region wichtigen Klassik-Festivals.“