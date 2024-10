Weil am Rhein: Die „Lions“ wollen gemeinsam Gutes tun

Für den Club wichtig sei, für Kontinuität zu stehen: „Wir wollen stets weitermachen und unsere Ziele überprüfen. Wir sind auch offen für andere Projekte“, sagt die 62-Jährige. Sie hatte die Idee für eine Veranstaltung, die am Dienstag, 5. November, im Mehrgenerationenhaus in Friedlingen stattfindet: Die „Lions“ sind Gäste beim Stadtteilverein und laden wiederum Akteure ein, die sich sozial engagieren und ihre Projekte kurz vorstellen. „Wir schauen dann, ob wir etwas spenden können“, erklärt Moll. Interessierte Akteure können sich per E-Mail an sgmoll@t-online.de anmelden.