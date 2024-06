weil am Rhein: Die Marktschreier kommen

Während der Öffnungszeiten täglich von 10 bis 19 Uhr werden außerdem verschiedene Spezialitäten angeboten. Mit Ständen vertreten sind dann „Käthe-Kabeljau“ mit einem gigantischen Angebot an Fischbrötchen und dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Backfisch aus Aurich; „Aal-Hinnerk“, das Original vom Hamburger Fischmarkt mit einer Variation an Räucherfisch, „Nudel-Kiri“, mit italienischen Teigwaren; „Milka-Maxxx“, der Schokogigant von der Küste sowie „Käse-Mai“ aus Osnabrück mit einer Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten, schreiben die Veranstalter. Für das leibliche Wohl wird an Imbiss- und Getränkeständen gesorgt, an denen unter anderem westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill, wie Bratwurst, Steaks, Crêpes und diverse andere Leckereien kredenzt werden. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderkarussell, Süßwaren und Spielzeug, heißt es. Ein kleiner Krammarkt lädt zudem zum Schlendern ein, wo unter anderem Taschen und Gürtel aus Leder angeboten werden. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 2. August, um 11 Uhr mit einem „Original Marktschreier Frühstück“ mit Wurst, Fisch und Freibier statt.