Weil am Rhein Die Meinung der Bürger ist gefragt

Mithilfe des Potenzialmodells sollen räumliche Entwicklungsperspektiven für die Siedlungsentwicklung der nächsten Jahre aufgezeigt werden. In welchen Stadtteilen gibt es noch Flächen für Wohnungsbau? Wo können durch qualitativ angemessene Nachverdichtungen positive Effekte für Quartier und Nachbarschaft entstehen? Am Ende der Untersuchung steht daher eine Übersicht von Wohnbauflächenpotenzialen für die Kernstadt und die fünf Stadt- und Ortsteile Otterbach, Friedlingen, Haltingen, Märkt und Ötlingen.

Durch die umfassende Übersicht und Bewertung kann die Entwicklung einzelner Flächen und Quartiere gezielt gesteuert werden, heißt es. Die Bearbeitung des Potenzialmodells erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Büro „pesch partner architekten stadtplaner GmbH“ aus Stuttgart. Die Untersuchung wird durch das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ des Landes Baden-Württemberg gefördert.

In Online-Veranstaltung mitdiskutieren

In einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 19. Mai, von 18 bis etwa 20.30 Uhr haben die Bürger Gelegenheit, mit der Stadtverwaltung und dem beauftragten Stadtplanungsbüro über ihre Vorstellungen zu attraktiven Wohnstandorten zu diskutieren. Das Büro Pesch und Partner wird zunächst den Stand der Erarbeitung des Modells vorstellen und wichtige Themen einer nachhaltigen Stadtentwicklung erläutern.

Dann sind die Teilnehmer gefragt: Gemeinsam mit ihnen will die Stadtverwaltung darüber diskutieren, mit welchen Wohnbauflächenpotenzialen sich die Stadt als Wohnstandort attraktiv weiterentwickeln kann, und zwar zu diesen Leitfragen: „Wo wollen wir in Zukunft wohnen? Wie wollen wir in Zukunft wohnen? Wie können wir in Zukunft wohnen?“ Die Ergebnisse aus der Onlinebeteiligung werden dokumentiert und auf der städtischen Homepage veröffentlicht. Sie fließen in das Potenzialmodell ein, so die Ankündigung. In einer weiteren Veranstaltung nach den Sommerferien wird das erarbeitete Potenzialmodell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Anmeldung bis 17. Mai ist erforderlich

Damit sich trotz der aktuellen Pandemiesituation möglichst viele Interessierte beteiligen können, wird die Veranstaltung online via „Cisco Webex-Meetings“ stattfinden. Hierfür wird aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung mit vollständigem Namen und E-Mailadresse bis spätestens Montag, 17. Mai, benötigt. Die Anmeldung ist per E-Mail an: Neubauer@pesch-partner.de zu richten. Den Link sowie weitere Informationen für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung gibt es nach Anmeldeschluss.

Webex ist in einem aktuellen Internetbrowser zu öffnen. Alternativ kann auch die kostenlose „Cisco Webex Meetings Desktop App“ auf dem Rechner installiert werden. Der Workshop gliedert sich in eine Vortrags- und Diskussionsphase, daher sind ein Mikrofon und eine Webcam von Vorteil. Fragen und Kommentare können aber auch über den Chatbereich eingeben werden.

Wer per Telefon oder mit einem anderen Gerät an der Veranstaltung teilnehmen will, kontaktiert die Veranstalter vorab die Adresse Neubauer@pesch-partner.de.

Weitere Informationen: www.weil-am-rhein.de/wohnentwicklung