Weil am Rhein „Die Menschheit ist unbelehrbar“

Weil am Rhein (sc). „Ich bin stur, cholerisch und dennoch emotional sehr entgegenkommend. Ich bin geschätzt“, sagt Vaclav Spirit von sich. 1945 wurde er in Tschechien geboren. In Prag studierte Spirit an der Karls­universität Lehramt: Tschechisch und Sport. In den 1970er-Jahren musste der Gymnasiallehrer die Schule aus politischen Gründen verlassen. Es folgten eine Schauspiel- und Regieausbildung. Er organisierte verschiedene Bildungskurse und Theaterfestivals. 1982 emigrierte er in die BRD. Als Sportlehrer und Sozialpädagoge arbeitete Spirit fortan in der Jugendhilfeeinrichtung „Tüllinger Höhe“. Seit 1989 ist er Leiter und Regisseur der Theatergruppe „Gut und Edel“ in Lörrach.

Mit dieser Gruppe nahm er mit großem Erfolg an verschiedenen Festivals in Deutschland und im Ausland teil. Diese Auftritte verschafften ihm einen guten Ruf. Ebenso als Mitglied des Dreilandwerktheaters unter der Regie von Lee Beagley (Liverpool) in der Inszenierung „Die Heimkehrer“ sowie als Regisseur von drei Eigenproduktionen im Burghof („Nie wieder“ und zweimal über Johann Peter Hebel).