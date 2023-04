Weil am Rhein Die Milchtüte wird zum Topfersatz

Auch Ostergeschenke waren im Angebot. Besonders die fünften und sechsten Klassen legten bei ihren Verkaufsprodukten Kreativität an den Tag. So entstanden mit Unterstützung der Klassenlehrer Insektenhotels in Miniformat, Lampenschirme aus Luftballons und Zeitungspapier, Holzspielzeug, Karten, Kressehäschen und Fensterdekoration aus Treibholz. Überhaupt spielte der Hase eine zentrale Rolle. Ob als Lutscher im Hasenkleid, Handtücher in Hasenform gefaltet, auf den liebevoll bemalten Ostereiern oder als Wolldekohase sorgte er für staunende Gesichter. Was man aus Milchtüten zaubern kann, zeigte eine fünfte Klasse, die Upcyclingprodukte als Topfersatz präsentierte.