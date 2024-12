Erinnerungen an früher

Die Altstadträte erinnerten sich gern an die alten Zeiten, als sie noch ihre Zeit zum Wohle der Stadt aufbrachten. Erich Rieger beispielsweise, von 1968 bis 1974 Gemeinderat in Haltingen, danach bis 1989 Ortschaftsrat und in der Zeit von 1975 bis 1989 im Weiler Gemeinderat war. Der Austausch über die „alten Zeiten“ sei schön, sagt er.

Helene Brombacher war 10 Jahre lang Ortsvorsteherin von Ötlingen. Für sie ist diese Einladung der Beweis der Wertschätzung. Sie freue sich, wieder einmal die alten Mitstreiter zu treffen.