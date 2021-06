Weil am Rhein Die Musiker der Bonds Bigband zieht es wieder auf die Bühne

Weil am Rhein (sas). Seit vergangener Woche kann die Bonds Bigband endlich wieder proben. Und Mitte Juli steht, wenn alles klappt, direkt der erste Auftritt an: Geplant ist die Teilnahme an einem Festival in Fürstenfeldbruck in Bayern. „In alle Unwägbarkeiten der Corona-Situation hinein haben es die Veranstalter und auch wir als Band gewagt, zu planen, und sind nun durch die Öffnungsschritte in einer wunderbaren Lage, den Musikschülern ein Konzerterlebnis zu bieten“, freut sich Leiter Christian Leitherer.