Weil am Rhein Die nächsten Konzerte fest im Blick

Da in der Orchestergesellschaft Musiker aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz mitwirken und das Konzert zudem zusammen mit dem Chor „Chorilla“ aus Frankreich, den Musikschulen Weil und Huningue, sowie mehreren internationalen Solisten aufgeführt wurde, mussten zunächst die unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den drei Ländern unter einen Hut gebracht werden.

Da ein klassisches Orchester nicht über alle Instrumente verfügt, die zur Filmmusik benötigt werden, mussten diese erst beschafft werden. Für die 16 Musikstücke mussten für 80 Musiker 1120 Notenblätter beschafft und ausgegeben werden.

Die Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten war ebenfalls nicht einfach. Schließlich wurde man aber fündig und konzertierte in Deutschland im „Sichtwerk“ in Eimeldingen, in der Schweiz im „Kronenmattsaal“ in Binningen in Frankreich im „Triangle“ in Huningue.

In zahlreichen Proben fügte sich die musikalischen Facetten unter der Leitung von Franck Nilly zu einer Einheit zusammen. Ohne die Unterstützung vieler Persönlichkeiten aus des Musikszene, den verschiedenen Verwaltungen, der Wirtschaft und den Medien, wäre das Mammut-Projekt nicht realisierbar gewesen, meinte Foege. So wurde das dreimal aufgeführte Konzert denn auch zu einem vollen Erfolg.

Insgesamt über 1000 Konzertbesucher spendeten reichlich Beifall und bejubelten die Leistungen der Interpreten.

Finanzen

In seinem Kassenbericht erklärte Kassenwart Wolfgang Diegnitz, dass sich die Finanzlage nach einem desaströsen Vorjahr im Jahre 2021 wieder einigermaßen erholt habe. Dank großzügiger Spenden, staatlicher Zuschüsse und einem sehr guten Einnahmenergebnis für des Konzert „Filmmusik grenzenlos“, musste lediglich ein kleines Minus von rund 2000 Euro verkraftet werden.

Ausblick

„Alles ist möglich für den, der träumt, wagt, arbeitet und niemals aufgibt“, zitierte Dirigent Franck Nilly den kanadischen Filmregisseur Xavier Dolan. „Dieses Zitat passt total zu unserem Orchester.“ Das erste Konzert soll am 7. und 8. Mai 2022 stattfinden, blickte Nilly voraus. Zur Aufführung kommen insgesamt sechs Werke von Mozart. Mitwirkende sind die Sopranistin Jieun Kowollik und die Pianistin Georgina Pletea.

Unter dem Motto „Neue Horizonte“ sollen die Zuhörer beim Herbstkonzert am 12. Und 13. November mit Werken süd- und nordamerikanischer Komponisten über den Atlantik entführt werden. Als Solist ist der Schweizer Jürg Luchsinger mit dem Akkordeon dabei. Bereits für den Frühling 2023 geplant ist ein Konzert mit der Harfenistin Caroline Grandhomme. Zur Aufführung sollen Werke von Carl Reinecke und Joseph Haydn kommen. „Vive la Musique – es lebe die Musik“, schloss der Dirigent seine Ausführungen.

Wahlen

Vorsitzende: Gabriele Foege, zweiter Vorsitzender: Christian Leitherer (für Joachim Fehse), Kassenwart: Raphael Sonderegger (für Wolfgang Diegnitz), Schriftführerin: Lilian Wiesner, Pressewartin: Ria Stahlberger, zweite Pressewartin: Verena Richardsen, Notenwartin: Pascale Kieffer, Beisitzerinnen im Vorstand: Kerstin Rohr und Kirsten Lin (für Jan van der Woerd), Kassenprüfer: Peter Mais.

Orchestergesellschaft Weil am Rhein

Vorsitzende: Gabriele Foege

Dirigent: Franck Nilly

Kontakt: www.orchestergesellschaft.de