Eine neue Packstation gibt es in Weil am Rhein, wie der Logistikdienstleister DHL in einer Mitteilung schreibt. Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten in der Alten Straße 14 im Stadtteil Friedlingen umfasst 75 Fächer. Kunden können dort ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen, heißt es in der Mitteilung. Die App-gesteuerte Packstation hat keinen Bildschirm. Für die Nutzung benötigen Kunden die kostenlose Post & DHL App. Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete auch einfach und bequem ihrem Paketzusteller mitgeben.